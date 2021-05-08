Бывший муж телеведущей Жанны Бадоевой Алан Бадоев рассказал о некоторых пикантных подробностях их жизни в браке.

Как считает Алан, родителям следует заниматься сексуальным просвещением своих детей, чтобы те не совершили глупостей. В их семье никогда не было табу на слово «секс», и дети знали, когда они с Жанной решили заняться сексом. При этом они никогда не сообщали напрямую об этом, а отправляли «играть в паровозики». Жила семья в это время в однокомнатной квартире.

Подходить к разговору на эту неловкую тему, как уверен Алан, нужно с осторожностью, и, самое главное, к нему должны быть готовы прежде всего родители. Также он считает, что начинать разговоры на тему сексуального просвещения нужно с раннего возраста детей – примерно с 11-ти лет, а не тогда, когда они уже будут 16-летними подростками.

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