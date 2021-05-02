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Филипп Киркоров принял участие в соревнованиях с тиктокером Даней Милохиным.

Им предстояло выяснить, кто наберёт больше чаевых, работая при этом на самой обычной должности. Так, Киркоров стал таксистом, и замаскировался при помощи маски и капюшона. Милохин же решил поработать курьером.

Попутно Киркоров также выяснил, что о нём думают его пассажиры. Первая пассажирка сообщила, что раньше исполнитель ей нравился, а теперь у неё изменились взгляды. Впрочем, она сообщила, что некоторые песни ей до сих пор нравятся.

Следующий пассажир выразил уверенность в том, что Киркоров «везде лезет» и постоянно делает шоу. Также он указал, что у исполнителя нет принципов, что не особо хорошо. Когда Киркоров снял маску и исполнил одну из своих песен, мужчина «не узнал» его. Как он позже объяснил, он всё понял, но решил «держать марку».

По итогам соревнований Киркоров набрал 5 600 рублей чаевых, и обошёл Милохина.

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