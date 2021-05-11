В Набережных Челнах контрольно-счётная палата выложила сведения о доходах работников за прошлый год.

Наибольший доход был зафиксирован у аудитора Риммы Гибадуллиной. Она указала 6,3 миллиона рублей – зарплата и пособие по временной нетрудоспособности, деньги от родственника. Кроме того, аудитор продала квартиру. Известно, что Гибадуллина имеет участок площадью 594 кв. метра, и дом на 155,5 кв. метра.

Главный аудитор Татьяна Шливе получила 3,02 миллиона рублей. Отмечается, что эта сумма включает в себя пенсионные выплаты, вклады в банках, а также доход от продажи квартиры.

Известно, что Шливе имеет две квартиры, площадь которых составляет 68 и 107 кв. метров, жилой дом в 282 кв. метра. Кроме того, у неё есть земельный участок площадью 1203 кв. метра, а также машиноместо. Супруг Шливе заработал 5,6 миллиона рублей. Также отмечается, что он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

Ранее специалисты Росстата подсчитали, что у россиян снизились реальные денежные доходы. Однако предполагается, что уже в следующем квартале они начнут расти.