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Астролог Михаил Бородачев предсказал, что этим летом отдыхающие в Крыму могут столкнуться с множеством проблем.

Как заявил астролог, на полуостров в этом году весьма активное влияние оказывает Уран. Из-за этого в Крыму ожидаются различные нестабильные ситуации. Кроме того, на Крым действует и Чёрная луна, а это говорит о том, что оказывается воздействие и на подсознание людей.

В итоге, по словам Бородачева, летом в Крыму могут произойти два землетрясения. Впрочем, он указал, что они будут небольшими и не принесут разрушений, однако весьма заинтересуют любителей острых ощущений. Также астролог отметил, что Крым может столкнуться с нехваткой воды и перегрузкой транспортных дорог.

Кроме того, Бородачев рассказал, что туристам следует тщательно следить за своими финансами, так как они будут тратиться незаметно. Отметил астролог и курортные романы. Если такой роман завяжется в августе, то он ни к чему не приведёт. А вот романы, начавшиеся в июне и в июле, могут продлиться весьма долго.

Ранее мы сообщали, что одна из ниток энергомоста в Крым впервые была повреждена. Это привело к снижению ресурса резерва на 25%.

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