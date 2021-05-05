Мелинда Гейтс после развода со своим мужем, основавшим компанию Microsoft, стала владелицей ценных бумаг на сумму 1,8 миллиарда долларов. Подробности о разводе пары сообщило американское издание Bloomberg.

Журналисты изучили отчеты для Комиссии по ценным бумагам и выяснили, что Мелинда Гейтс получила акции американского автодилера Autonation, которые оцениваются в 300 миллионов долларов, и Канадской национальной железнодорожной компании (еще полтора миллиарда).

Эти акции супруге миллиардера перевел фонд Cascade Investments. При этом в его распоряжении остался целый ряд других ценных бумаг, которые принадлежат Гейтсу. Это, к примеру, акции компаний Deere, Republic Services, Ecolab и прочих. Они оцениваются в 50 миллиардов долларов.