Американские пользователи Сети провели сравнение рекламных роликов Вооружённых сил России и армии США.

Сначала была продемонстрирована подготовка российских бойцов. После этого был показан короткий мультфильм, который рекламирует службу в американской армии. Главной героиней является девушка, которая вступила в армию США. Она воспитывалась в однополой семье и «всегда боролась за равенство».

Сравнение провёл пользователь Twitter Pardes Seleh. В комментариях к публикации жители США выразили своё возмущение, заявив, что такой ролик подрывает репутацию американской армии. Как было отмечено, в ВС страны началась разруха после того, как к власти пришёл Джо Байден.

Некоторые комментаторы заявили, что ВС России намного превосходят американскую армию, и та армия, которой они гордились, была иной. Как указал ещё один комментатор, после этой рекламы он бы “поставил” на русских, даже если ему неприятно это признавать.

Ранее мы сообщали о секретной армии, которую создавал Пентагон в последние 10 лет. Она предназначена для выполнения специальных заданий как внутри страны, так и за её пределами.