На протяжении последнего десятилетия Пентагон создавал секретную армию, которая призвана выполнять специальные задания ведомства внутри страны и за рубежом. Ее численность, по информации интернет-журнала Newsweek, достигла уже 60 тысяч агентов.

Авторы публикации сообщают, что это предварительная информация. На самом деле армия может объединять гораздо большее количество специально обученных военнослужащих.

Содержание такой армии обходится бюджету США в 900 миллионов долларов. Эти средства идут не только на подготовку и обеспечение для агентов, но еще и для изготовления фальшивых документов.

Все члены секретной армии живут под чужими именами. Налоги и счета от лица этих вымышленных личностей оплачиваются из бюджета. Помимо этого, за деньги государства для агентов разрабатывают спецсредства и организуют операции прикрытия.

Сообщается, что в основном в тайную армию входят профессиональные разведчики и спецназовцы. На территории США работает только часть организации. Остальные ее члены находятся в разных странах мира и в горячих точках планеты.

Издание отмечает, что тайная армия Пентагона ничем не отличается от агентов российской или китайской разведок. Она организует кибератаки, шпионит за государственными деятелями, выполняет ряд других задач, которые ставит перед ними Минобороны.