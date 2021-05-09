Авиабаза Международных коалиционных сил Айн-аль-Асад, находящаяся в Ираке, подверглась нападению беспилотника.

Об этом в Twitter заявил представитель коалиции Уэйн Маротто. Инцидент произошёл утром 8 мая. Как уточняется, в результате нападения обошлось без пострадавших, но был нанесён материальный ущерб.

Так, как сообщается, в результате взрыва пострадал ангар, в котором, по некоторой информации, были расположены вертолёты. Уточняется, что боеприпас пробил крышу ангара и взрыв произошёл уже внутри. Более точная информация о полученном ущербе отсутствует.

Авиабаза Айн-аль-Асад на этой неделе стала четвёртой целью для атаки. Кроме того, несколько дней назад в районе этой базы прогремели взрывы.

Ранее в Ираке подверглась обстрелу американская база “Балад”. Однако выпущенные ракеты долетели только до внешнего ограждения.