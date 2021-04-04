В Ираке в очередной раз обстреляли американскую военную базу «Балад». Сообщается, что сразу две ракеты, выпущенные по объекту, долетели только до внешнего ограждения. Поэтому жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Пресс-служба органов безопасности Ирака сообщает, что пуск ракет производился скорее всего из провинции Дияла.

Напомним, что военнослужащие на базе «Балад» ждали атак со стороны проиранских сил еще в конце февраля. Пентагон тогда предупреждал, что Иран может совершить акт возмездия за удар американских ВКС по своим боевикам на территории Сирии. Ситуация была настолько серьезной, что командование и частные подрядчики Минобороны США были вынуждены ограничить передвижение служащих.

Обстрелы осуществляются шиитскими группировками, которые действуют под руководством Ирана. Они неоднократно обстреливали американские базы, а также несколько раз наносили удары по посольству США, которое Вашингтон даже намеревался закрыть.