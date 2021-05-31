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Жительница США Энн Эвбенк в статье издания Atlas Obscura рассказала о традиционном русском лакомстве – яблочной пастиле.

Согласно рассказу Эвбенк, этот десерт подавали к чаю ещё в Российской империи. Популярность этого лакомства, как считает американка, объясняется тем, что в России любят яблоки.

Приготовить пастилу, как указала автор статьи, можно следующим образом: добавить к яблочному пюре яичные белки и сахар, а затем как следует взбить эту массу. В дальнейшем эта масса становится «блестящим белым облаком», которое Эвбенк сравнила с мягкой и лёгкой пуховой подушкой. Затем этот крем нужно выпечь на сковороде. Температура при этом должна быть низкой.

По словам писательницы и специалиста по кулинарии Дарры Гольдштейн, пастилу придумали ещё несколько сотен лет назад. Тогда это было фруктовое пюре с добавленным мёдом. Как предположила специалист, название лакомству дали от слова «постель», возможно, из-за того, как оно выглядит в лотках для сушки.

Ранее пользователи Сети сравнили рекламные ролики армии России и США. В итоге американцы заявили, что поставили бы на российскую армию, даже если им неприятно это признавать.

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