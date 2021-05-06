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Алексей Чумаков, певец из РФ, рассказал фанатам в «Инстаграме», почему он не стал участвовать в популярной передаче «Маска».

Подписчики решили спросить у исполнителя, примет ли он участие в новом сезоне шоу, если его попросят об этом организаторы. Артист сообщил, что к нему уже приходили с подобным предложением, однако он ответил отказом. Певец заявил, что он попросту устал от программ, в которых нужно долго гримироваться и носить костюмы.

Однако Чумаков все равно считает, что «Маска» является интересным проектом. В СМИ при этом напоминают, что в рамках программы «Звезды сошлись» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн раскрыл дату премьеры 3-го сезона – новый эпизод будет показан 13 февраля 2022 года.

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