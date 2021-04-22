Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании озвучил манифест нового мира, считает турецкий репортер Берджан Тутар. Он заявил, что по силе речь российского лидера можно сравнить с его же выступлением в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам журналиста, США не способны надавить на Россию напрямую, поэтому провоцируют кризис на Украине. Однако российский президент без труда справился с этой проблемой и стал для Джо Байдена настоящим кошмаром.

Тутар считает заявления Путина о Западе революционными. Он заявляет, что они вполне могут претендовать на статус манифеста нового мира.

Напомним, что Владимир Путин в своем послании предположил, что на Западе появился новый спорт, в котором важно как можно сильнее задеть Россию. Он отметил, что молчание Москвы в ответ на подобные выпады расцениваются как слабость, поэтому молчать она больше не собирается. Теперь будут установлены «красные линии» для Запада, факт пересечения которых Россия будет устанавливать самостоятельно.