читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании озвучил манифест нового мира, считает турецкий репортер Берджан Тутар. Он заявил, что по силе речь российского лидера можно сравнить с его же выступлением в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам журналиста, США не способны надавить на Россию напрямую, поэтому провоцируют кризис на Украине. Однако российский президент без труда справился с этой проблемой и стал для Джо Байдена настоящим кошмаром.

Тутар считает заявления Путина о Западе революционными. Он заявляет, что они вполне могут претендовать на статус манифеста нового мира.

Напомним, что Владимир Путин в своем послании предположил, что на Западе появился новый спорт, в котором важно как можно сильнее задеть Россию. Он отметил, что молчание Москвы в ответ на подобные выпады расцениваются как слабость, поэтому молчать она больше не собирается. Теперь будут установлены «красные линии» для Запада, факт пересечения которых Россия будет устанавливать самостоятельно.

Вам может понравиться

Росстат опубликует данные о реальных доходах населения уже после обращения Путина к парламенту

Росстат в своем докладе о социально-экономической ситуации в России за первые три месяца года не стал публиковать сведения о реальных доходах граждан страны. Его представители сообщили, что данные требуют некоторых

Журналистка из Харькова рассказала о привычках, которые выдают отдыхающих за границей украинцев

Журналистка из Харькова Анастасия Польская рассказала о привычках, которые выдают находящихся в отпуске за границей украинцев. Так, журналистка отмечает привычку разгуливать по улицам в одних купальниках, даже если имеются таблички
  • Анна
  • 20.04.2021
  • читать 1 минуту

Американский Конгресс сделал шаг к ограничению поставок оружия в Саудовскую Аравию

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, временно запрещающий продавать оружие Саудовской Аравии. Издание The Hill сообщает, что этот закон – дань памяти журналисту Джамаля Хашогги, убитому 3 года назад. Голоса
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 13 °C |