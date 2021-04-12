Один из жителей Пензы опубликовал в социальной сети фотографии квартиры, которая по его уверениям принадлежит сыну бывшего губернатора региона Ивана Белозерцева. Жилище состоит из четырех объединенных между собой квартир и занимает ровно половину этажа.

Подробности о квартире рассказала консьержка дома, в котором живет сын экс-главы области. Она отметила, что ремонт в ней делали около года. Сами квартиры, которые были объединены в одну, построены с планировкой, называемой в народе «распашонкой».

Подписчики пензенской группы «ВКонтакте» написали, что квартиру, в которую можно заселить половину жителей областного центра, необходимо конфисковать. Так как честным трудом на такое жилье заработать деньги просто невозможно. Одно из местных агентств недвижимости подсчитало, что стоимость квартиры составляет около 40 миллионов рублей.

Напомним, что Иван Белозерцев задержан за получение взяток на общую сумму 31 миллион рублей. Средства и ценное имущество были переданы ему представителями ОАО «Фармация» и фармацевтической компании «БИОТЭК» в прошлом году.

я» и фармацевтической компании «БИОТЭК» в прошлом году.