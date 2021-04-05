Чтобы сделать Россию виноватой в «агрессии», Киев может пойти на любые провокационные действия, уверен глава ЛДПР Владимир Жириновский. В том числе, и на бомбардировку собственных городов.

Жириновский отмечает, что провокации с целью обвинить Россию Украине гораздо легче осуществлять на собственной территории. Поэтому она вполне может сбросить бомбу на Харьков или даже на собственную столицу. Политик уверен, что чет крупнее будет провокация, тем больше денег получит Киев. Однако он не уточняет, кто именно эти деньги будет платить. Вполне вероятно, имеется в виду НАТО или США.

Также Жириновский предложил сбрасывать листовки в крупных городах Украины с призывом к народу уходить с территории страны в Россию или Белоруссию. Одновременно отказываясь от мобилизационных мероприятий.

Напомним, что на днях Киев начал артиллерийские обстрелы самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее он вел огонь по пригородам Донецка и другим населенным пунктам ЛНР и ДНР только из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.