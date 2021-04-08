Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в своем Телеграм-канале посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не устраивать на передовой «95 квартал», а дать «солдату работать». Он также назвал главу государства уклонистом от службы «в бронежилете задом наперед».

Билецкий заявил, что лучше всех моральный дух украинских военнослужащих поднимет возможность делать свою работу – стрелять по противнику. А «95 квартал» они могут и по телевизору посмотреть.

Зеленский приехал на линию разграничения, чтобы «быть с бойцами» после гибели военнослужащего Дениса Юшко неподалеку от населенных пунктов Водяное и Пески.

Напомним, что с февраля текущего года на Донбассе растет напряженность. Украина и самопровозглашенные республики практически ежедневно обвиняют друг друга в нарушении перемирья и стягивании сил к линии разграничения.