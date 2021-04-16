Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом во Франции, дал интервью итальянскому изданию La Repubblic. В нем он отметил, что готов вернуться к «содержательной дипломатической беседе» с Россией по ситуации на Донбассе.

Зеленский также заявил, что с момента вступления на пост главы государства он пытается найти «мирное решение» и активизировать общение на переговорах. Также он призвал Россию сделать то же самое и вернуться в дипломатический процесс.

По словам Зеленского, «война на Украине продолжается с 2014 года». Именно поэтому Киев готов к любому сценарию на Донбассе. Однако хотелось бы все-таки урегулировать конфликт дипломатическим путем, чтобы исключить обострение боевых действий.

Ранее сообщалось, что Зеленский проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к которой также подключилась канцлер Германии Ангела Меркель в режиме онлайн-конференции.