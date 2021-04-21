Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Так он ответил на соответствующее предложение «нормандской четверки», возжелавшей понять, что происходит на востоке Украины.

Зеленский отметил, что бывает на линии разграничения ежемесячно и прекрасно все понимает. Также он заявил, что готов предложить Владимиру Путину встречу на Донбассе.

По словам украинского президента, мир на танке привезти невозможно, а в случае войны между РФ и Украиной погибнут миллионы людей. Зеленский также заявил, что Киев и Москва по-разному смотрят в свое будущее, однако из этого не стоит делать проблему. Напротив, это отличная возможность что-то изменить к лучшему.