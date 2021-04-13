Корреспонденты телеканала CNN слишком уж увлеклись участием в общественной жизни РФ и забыли о том, что журналист должен быть профессионалом, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она прокомментировала видеосюжет канала, на котором репортеры выдавали украинские танки за российские.

По мнению Захаровой, журналисты настолько сильно углубились в борьбу за торжество либерализма, что ухитрились заявить, что украинские боевые машины на украинских вагонах и на украинской железнодорожной станции – это факты подготовки России к войне.

Также Захарова призвала корреспондентов вспомнить о том, что у них имеется своя собственная страна, так как репортажи о России, перекрученные в угоду американской демократии уже становятся неприличными.

СМИ Соединенных Штатов бесконечно твердят о том, что Россия готовится к войне и стягивает технику к украинским границам. Однако переброска войск осуществляется в пределах РФ и, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не должна интересовать иностранные государства.