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Алина Загитова, российская фигуристка, совершила ошибку при выполнении тройного лутца в рамках ледового шоу, организованного Этери Тутберидзе в столице Узбекистана.

Во время демонстрации программы «Клеопатра», которую спортсменка показывала на соревнованиях в период с 2019 по 2020 годы, Загитова упала на лед, однако затем сразу же поднялась и продолжила выступление. Россиянка также осуществила прокат «Внутреннего света», в ходе которого допустила степ-аут, коснувшись рукой катка.

В СМИ напоминают, что в 2018 году Загитова стала победительницей Олимпийских игр. Она также побеждала на Чемпионате мира и Европы. Однако в конце 2019 года фигуристка заявила о приостановлении карьеры, продолжая выступать лишь на развлекательных шоу.

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