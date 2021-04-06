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Самолеты, которые Соединенные Штаты использовали для полетов над другими странами в рамках Договора по открытому небу, будут демонтированы, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Журналисты приводят высказывание члена палаты представителей Конгресса Дона Бэкона, представляющего Республиканскую партию. Он заявил, что поддержание самолетов в идеальном техническом состоянии и их профилактическое обслуживание обходятся налогоплательщикам довольно дорого. Поэтому они будут разобраны на комплектующие и порезаны на металлолом.

При этом Совет национальной безопасности заявляет, что решение по выходу из Договора по открытому небу окончательно еще не принято. По словам представителей СНБ, самолеты в любом случае устарели и подлежат утилизации. Если президент Джо Байден решит остаться в ДОН, то для облета территорий будет использоваться новая техника.

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