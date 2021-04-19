ВСУ создают подразделение, предназначенное для выполнения «особых задач» на территории Донбасса. Издание «Русская весна» со ссылкой на Телеграм-канал WarGonzo сообщает о том, что для него подбираются наемники на территории Сирии.

Отбором, по словам авторов публикации, занимаются представители украинских спецслужб, которые скрытно сотрудничают с турецкой разведкой. Известно, что для таких особых подразделений требуются в основном боевики, которые умеют свободно общаться на русском языке. Им обещают зарплату в размере двух тысяч долларов ежемесячно.

Помимо этого, руководство ВСУ активно вербует наемников с Северного Кавказа. Это уже известный ход, который использовался в 2014 году. Тогда в боевых действия на Донбассе кавказцы принимали весьма активное участие и объединялись в специальные подразделения.

Авторы сообщения предполагают, что все эти действия Киева указывают на подготовку к скорому нападению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Масштабная операция может начаться в любой момент, однако руководство республик Донбасса уже неоднократно заявляло, что ополчение готово к любым сценариям развития событий.