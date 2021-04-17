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Американские СМИ рассказали о «рекорде», установленном истребителем 4-го поколения F-15 в ходе маневров на полигоне Эглин. Журналисты заявили, что самолет выпустил ракету, которая уничтожила исполняющий роль цели беспилотный аппарат на «рекордной дистанции». При этом точное расстояние авторы публикации не указывают.

По имеющимся в открытом доступе данным эксперты издания The Drive установили, что в ходе учений использовалась ракета AIM-120D AMRAAM, которая уничтожила беспилотный аппарат BQM-167 «Skeeter». Дальность полета этого боеприпаса составляет около 161 километра.

Журналисты отмечают, что если рекорд действительно состоялся, то произошло это только на территории США и с американскими ракетами. Если же брать в расчет российское и китайское вооружение, то для него данный показатель чем-то уникальным не является. Все дело в том, что Р-37М сбивала воздушные цели и на расстоянии в 200 километров.

Впрочем, и в США 161 километр – это не бог весть какое достижение. Ранее истребители F-14 уничтожали беспилотники ракетами AIM-54 на несколько большем расстоянии.

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