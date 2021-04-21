Украина перебрасывает танки с линии разграничения на Донбассе ближе к границе с РФ у Крымского полуострова, сообщает портал «Новый день». Известно, что речь идет о той же технике, которая ранее эшелонами перебрасывалась на восток страны.

Издание также отмечает, что Киев отменил ротацию войск на Донбассе. Целый ряд подразделений, которые должны были отправиться на линию разграничения, в настоящий момент находятся в Запорожской и Николаевской областях. Некоторые военнослужащие делятся с украинскими СМИ информацией о том, что их хотели отправить на Донбасс, но сейчас решили передислоцировать к границам Крыма.

Также командование приняло решение оставить на позициях те подразделения, которые находятся на подконтрольной Киеву части Луганской области. Ранее планировалось заменить их новыми силами, но в связи с переброской войск к российским границам отправка в тыл временно приостановлена.