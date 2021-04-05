Конструктор Владимир Кирилловых назвал созданные им экранопланы «Лунь» самым мощным оружием современности, аналогов которому в мире не существует. Вполне вероятно, что именно поэтому охрану Северного морского пути собираются доверить аналогам этих уникальных аппаратов, которые разрабатываются в России.

Экранопланы действительно представляют собой грозную силу. Это морское судно, которое по внешнему виду больше похоже на самолет, способно перемещаться как над водой, так и над любой ровной поверхностью без гористых участков. По словам инструктора, «Лунь» вполне мог уничтожить американский авианосец, используя свои мощные ракеты.

Одно из главных его преимуществ заключалось в способности подобраться к авианесущему или любому другому кораблю противника на минимальное расстояние – парящий на высоте всего 5 метров над водой, он был незаметен для радаров и локаторов.

Использование в Арктике подобных аппаратов – идея совсем неплохая, считают эксперты. Однако следует учитывать, что длина Севморпути составляет 16 000 км. А вот максимальная дальность полета экраноплана – только 2,5 тысячи километров. Это означает, что для него потребуется строительство баз или даже обычных промежуточных пунктов, на которых будет осуществляться дозаправка.