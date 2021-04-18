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Военкор «Комсомольской правды Дмитрий Стешин считает, что Киев может начать войну против России совсем не там, где ожидается. Скорее всего, ВСУ попытаются напасть на Крым, а не на Донбасс.

По словам эксперта, армии самопровозглашенных республик за 7 приобрели неоценимый боевой опыт и достаточно мощно укрепили свои позиции на линии разграничения. Прорвать их при определенном везении можно, однако потери ВСУ будут очень крупными. Поэтому Киев не рискнет соваться на Донбасс, а продолжит там устраивать провокации и обстрелы.

На границе с Крымом Украину тоже ничего хорошего не ждет, так как Россия укрепила полуостров, однако Киев может схитрить – отвлечь все внимание на Донбасс крупной провокацией, а затем начать наступление там, где его мало кто ожидает. Вполне вероятно, что фактор внезапности даст возможность выиграть немного времени.

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