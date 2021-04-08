Французские власти и Евросоюз еще в прошлом году прекрасно знали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна и безопасна. Однако до сих пор европейская бюрократическая машина не дает жителям воспользоваться этим препаратом. Такое заявление сделал Жан-Люк-Меланшон, который на минувших выборах баллотировался на пост главы государства.

Они также заметил, что нежелание ЕС покупать российские, кубинские и китайские препараты от коронавируса лежит в идеологической плоскости. Кроме того, регулятор EMA затягивает процедуру одобрения, рассматривая «Спутник V» как товар. Однако во время пандемии нужно действовать гораздо быстрее и не беря во внимание политические предпочтения.

По словам Меланшона, Франция вынуждена ждать решения Германии, чтобы купить российский препарат от коронавируса. Однако последняя тянет время.

Впрочем, несколько стран уже заявили о том, что намерены обойтись без посредничества ЕС и приобрести «Спутник V» напрямую у России. К ним относятся, к примеру, Италия и Австрия.