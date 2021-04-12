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Уже до конца текущего года американские эсминцы типа Arleigh Burke получат лазерные установки HELIOS. Мощности которых хватит для уничтожения летящих крылатых ракет. Предполагается, что они будут применяться против китайских YJ-18 и российских «Калибров».

Информацию об этом представили авторы новой публикации в журнале Popular Mechanics. Они также рассказали о лазерах ODIN, устанавливаемых на боевые корабли ВМС США для уничтожения беспилотных аппаратов потенциального противника.

Упомянутые выше установки HELIOS планируется задействовать вместо комплексов ПВО. Они будут нацеливаться на сенсоры крылатых ракет, что позволит сбивать их, на давая достичь цели, либо непосредственно на боеголовки. В этом случае боеприпас разорвется прямо в воздухе.

Конструкторы сообщают, что установка способна справляться только с дозвуковыми крылатыми ракетами, но и это существенно усилит защиту кораблей.

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