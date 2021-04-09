Если Североатлантический альянс все же решит принять Украину в свои ряды, это будет означать, что он активно ведет подготовку к войне с Россией, заявляет автор издания Responsible Statecraft политолог Анатоль Ливен.

Он отмечает, что в этой ситуации НАТО столкнется с целым рядом проблем, главной из которых будет подготовка населения стран, входящих в блок, к мысли о возможной войне. Ливен отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не дал конкретных обещаний Владимиру Зеленскому. Он лишь в очередной раз заверил его в поддержке территориальной целостности Украины.

Практически то же самое сделала и администрация американского президента Джо Байдена. Ее представители рассказали о поддержке Киева и симпатии к нему, но решение о предоставлении ПДЧ для вступления в НАТО переадресовали Североатлантическому альянсу.

Ливен считает, что прием Украины в альянс станет для него серьезной проблемой. Ведь для обеспечения безопасности нового члена, НАТО придется вступить в войну с РФ. Чтобы сделать это, потребуется полностью изменить стратегию – увеличить затраты на вооружение стран – членов блока, вернуть давно отмененный призыв на службы в армии, отказаться от сдерживания Китая. Готов ли к этому альянс, пока неизвестно. Во всяком случае Украине потребуется около 5 лет, чтобы привести свои войска к натовским стандартам, а за это время блок может и передумать.