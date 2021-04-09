Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что заходы натовских кораблей в Черное море позволяют России проводить тренировки своих войск на реальном противнике. Благодаря этому боеготовность Черноморского флота поддерживается на максимально высоком уровне.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение о том, что 14–15 апреля в Черном море появятся американские боевые корабли. Он отметил, что российский флот возьмет их на контроль сразу же после входа в акваторию. Помимо кораблей, навстречу незваным гостям вылетят и истребители с бомбардировщиками, которые будут отрабатывать атаки с воздуха и задействовать системы РЭБ, чтобы выбить «электронные мозги.