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Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что заходы натовских кораблей в Черное море позволяют России проводить тренировки своих войск на реальном противнике. Благодаря этому боеготовность Черноморского флота поддерживается на максимально высоком уровне.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение о том, что 14–15 апреля в Черном море появятся американские боевые корабли. Он отметил, что российский флот возьмет их на контроль сразу же после входа в акваторию. Помимо кораблей, навстречу незваным гостям вылетят и истребители с бомбардировщиками, которые будут отрабатывать атаки с воздуха и задействовать системы РЭБ, чтобы выбить «электронные мозги.

«Черное море все больше накаляется и закипает от российско-натовского противостояния. Но мы к этому уже привыкли. Нельзя забывать, что Черноморский флот России – это не 60 надувных лодок без весел», – с иронией вспомнил Баранец недавнюю помощь Украине от США.

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