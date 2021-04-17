Ветеран украинских ВВС из Киева раскритиковал президента Владимира Зеленского за его заявления о готовности Украины к любым сценариям развития событий. Он назвал главу государства «уклонистом в бронелифчике» и заявил, что эскалация конфликта обойдется властям слишком дорого.

В прямом эфире одного из украинских каналов ветеран рассказал, что у России имеются особые принципы ответа на любые угрозы национальной безопасности. Она не будет обстреливать позиции ВСУ, а сразу проведет атаку по командным пунктам, чтобы поразить тех, кто отдает приказы. Также киевлянин отметил, что хорошо знает, на что способна авиация и не понимает, к чему именно готов Зеленский.

Ветеран призвал власти забыть о силовом захвате Донбасса. По его словам, на границах сейчас огромная армия, которая в случае нападения Киева на самопровозглашенные республики начнут ответную атаку и сомнут ВСУ. Причем Соединенные Штаты даже не подумают вмешиваться, так как для них важно раздуть конфликт, а не участвовать в нем.