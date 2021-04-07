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Хорошая вентиляция и соблюдение масочного режима исключают необходимость соблюдения социальной дистанции в помещениях, рассказывают авторы издания Physics of Fluids. Они основываются на результатах исследования, которое провели ученые Университета Центральной Флориды.

Доцент этого учреждения заявляет, что важность результатов исследования сложно переоценить. Все дело в том, что теперь становится понятным, что именно нужно делать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ученые сделали свой вывод по компьютерной модели обычного школьного класса с учителем и учениками. Они смоделировали процесс передачи вируса, а также воздушный поток при грамотно сконструированной вентиляционной системе. Выяснилось, что при дыхании через медицинскую маску поток воздуха немного нагревается и поэтому мельчайшие капли жидкости поднимаются вверх. Затем они уносятся вентиляцией, не создавая угрозы для окружающих.

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