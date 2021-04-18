В районе города Физули в Нагорном Карабахе спасательная служба НКР обнаружила останки погибшего во время недавней войны солдата. В настоящий момент они находятся в Бюро экспертиз в Степанакерте, где будут проведены все необходимые процедуры для установления личности военнослужащего. После этого тело перевезут в Армению.

Поисковая операция, которая началась еще в прошлом году, дает свои результаты. За все время из зоны конфликта в Нагорный Карабах и Армению было перевезено 1543 тела и останков погибших людей. Сообщается, что среди них не только военнослужащие, но и гражданские, которые попали под обстрелы.

Напомним, что вторая карабахская война закончилась победой Азербайджана 9 ноября прошлого года. Баку, Москва и Ереван подписали мирное соглашение, на основе которого в регион были введены российские миротворческие силы. Азербайджану отошло несколько районов Нагорного Карабаха.