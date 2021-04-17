Дело уфимца Владимира Санкина, которому за убийство педофила дали 8 лет тюремного заключения, пересмотрят по требованию главного следователя страны Александра Бастрыкина. 26 апреля пройдет заседание апелляционного суда.

Инцидент произошел в январе прошлого года Владимир Санкин вступил в потасовку Владимиром Зайцевым 1967 года рождения, пристававшему к подростками 14 и 13 лет. Он фактически спас детей и нанес педофилу несколько травм, из-за чего тот скончался в больнице.

14 января текущего года суд вынес Санкину приговор – 8 лет в колонии строгого режима. Адвокат осужденного Шота Горгадзе на другой день после этого заявил, что будет бороться до последнего и добьется справедливости для своего подопечного. Он также обвинил суд Уфы в том, что он прикрывает педофилов и дает тем самым сигнал, что их трогать нельзя.