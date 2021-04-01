Представители тюменской администрации сообщили об увольнении Ольги Гирилюк, занимавшей должность главы комбината школьного питания «Центральный» и оскорбившей журналистку.

В СМИ напоминают, что ранее Гирилюк во время беседы по телефону с сотрудницей издания 72.ru назвала корреспондентку некрасивой взяточницей, отметив при этом, что «таким добанутым» нельзя работать в прессе. Позднее Александр Моор, глава Тюменской области, на своей страничке в соцсетях отметил, что госслужащим нельзя таким образом говорить с людьми.

Спустя сутки после реакции губернатора Гирилюк уволилась со своей должности по собственному желанию. В комбинате при этом будет проведена проверка. В настоящее время не известно, кто теперь займет пост руководителя организации.