Американские ВВС в ходе маневров Red Flag ведут подготовку к Третьей мировой войне, уверен автор издания The National Interest Крис Осборн. В своей публикации он приводит все необходимые доказательства.

Так, ВВС США тренируют боевые действия с противником, у которого имеются на вооружении истребители пятого поколения, а также высокотехнологические комплексы ПВО, способные обнаруживать не только самолеты потенциального противника, но и беспилотные аппараты.

Американские ВВС учатся преодолевать столь серьезные препятствия и подавлять ПВО. Впрочем. Последнее станет возможным лишь после того, как США окончательно получат контроль над космическим и киберпространством.

Напомним, что в 2019 году отставной генерал-майор армии Турции Осман Памукоглу, а в 2020-м – представители чешской разведки, – утверждали, что в скором времени начнется Третья мировая, ключевыми игроками в которой будут США, КНР и Россия.