Появление американских кораблей в Черном море на фоне обострения ситуации в регионе вполне может превратить водоем в «локальный тир». Однако преимущество в потенциальной ракетной перестрелке останется за Россией, предполагают авторы издания The Drive.

Они пишут о том, что Турция уже уведомила Россию, что эсминцы USS Roosevelt и USS Donald Cook движутся в Черное море. Но тут же предупреждают, что для США подобный поход может завершиться не очень хорошо.

Россия существенно усилила свои противокорабельные силы, а также нарастила группировку боевых самолетов на Крымском полуострове. Кроме того, она расставила на побережье береговые ракетные комплексы. И все это стало лишь функциональным дополнением к Черноморскому флоту, в который входят не только корабли, но еще и подлодки, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».

По этим причинам США лучше воздержаться от провокационных действий, так как напряжение, витающее над морем в последние месяцы, может трансформироваться в мощный удар в ответ на любые провокации.