Самый мощный крейсер России «Адмирал Нахимов» скорее всего приказал долго жить, считают авторы американского издания The National Interest. Они сделали такое предположение, так как корабль, потенциально являющийся наиболее мощным во всем мире, слишком уже долго не передается в распоряжение ВМФ.

Авторы пишут также о том, что Россия занимается крейсером еще с 2013 года и по плану его должны были сдать еще три года назад. Однако сроки постоянно переносятся – сперва на 2022, а затем и на 2023 год. Причем почему это происходит, никто не знает.

В прошлом году сообщалось, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после появления в составе флота сможет сдержать все морские силы НАТО разом без посторонней помощи. С этим не согласился военный эксперт Виктор Литовкин, который заявил, что у России на настоящий момент нет ни единого авианосца.