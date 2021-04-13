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США предполагают, что новые санкции или иные попытки «наказать» Россию могут негативно сказаться на ситуации вокруг Украины. Поэтому администрация президента Джо Байдена сейчас анализирует происходящие в регионе события и пытается предсказать, как они будут развиваться в случае применения санкционных ограничений.

Первые обсуждения прошли еще неделю назад и решение уже могло быть принято, однако текущее развитие ситуации вынудило Соединенные Штаты приостановить данный процесс.

Напомним, что 8 апреля в американском издании Bloomberg появилась публикация, в которой анонсировались новые санкции против России. Их Джо Байден планирует ввести в качестве наказания за те действия, в которых РФ обвиняется без единого доказательства и безо всяких на то оснований. Авторы статьи предполагали, что США будет даже высылать дипломатов РФ, однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки эту информацию не подтвердила.

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