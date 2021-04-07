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Центр стратегических и международных исследований США, который внимательно следит за КНДР по спутниковым снимкам, предположил, что Северная Корея готовит испытания баллистических ракет подводного базирования. Такой вывод специалисты сделали после анализа фотографий верфи Синпо.

Эксперты заявляют, что на этой верфи, находящейся на восточном побережье страны, все чаще наблюдается странная активность. К примеру, в последние дни там появилась баржа, которая оснащена погружным стендом, применяемым как раз в испытаниях МБР.

Американцы отмечают, что в ходе наблюдений пока не удалось обнаружить транспортно-пусковой контейнер, в котором обычно размещаются баллистические ракеты. Поэтому с уверенностью утверждать, что КНДР планирует запускать боеприпас с подводной лодки, пока нельзя.

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