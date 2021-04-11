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Украина давно не контролирует небо над страной из-за ужасного состояния своих ВВС, сообщают авторы американского издания Forbes. Поэтому в случае войны она не сможет защититься от атак с воздуха.

Руководство ВСУ уже заявляло о планах приобрести новые истребители на замену советским еще МиГ-29, однако журналисты уверены, что решить проблему подобным путем не получится.

Во-первых, у Киева нет денег на то, чтобы купить даже истребители F-15 американского производства. Но если она изыщет средства и получит эти самолеты, то они будут простаивать в ангарах так же, как и МиГ-29. Ведь для регулярных полетов нужно топливо и качественное обслуживание истребителей, которое Киев не в силах обеспечить. Также потребуются хорошо обученные пилоты.

Во-вторых, даже если США или Франция решать передать свои самолеты Украине на безвозмездной основе или в кредит, их доставка в страну потребует серьезных временных и денежных затрат.

Авторы публикации сообщают, что альтернативой покупке самолетов должна стать передача Киеву современных средств ПВО. Это позволит защититься от возможных ударов с минимальными финансовыми затратами и на приобретение систем, и на их дальнейшую эксплуатацию.

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