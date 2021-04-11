Нежелание Турции признавать российский Крым, а также ее присоединение к «Крымской платформе», организованной Украиной, ничего не изменит для крымчан, уверен представитель СовФеда Сергей Цеков. Он отмечает, что геополитический статус полуострова будет сохранен независимо от того, что о нем говорят в разных странах мира.

Бывший сенатор Ольга Тимофеева, считает, что Тайип Эрдоган просто пытается сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому говорит то, что от него хотят услышать. Он заявил, что Анкара не признает «аннексию» Крыма, хотя отлично знает, что Россия не считает присоединение полуострова аннексией. По мнению Тимофеевой, он намеренно использовал именно это слово, чтобы потом оправдать свои заявления в общении с РФ.

Также экс-сенатор поддержала Цекова в заявлении о том, что независимо от мнения и заявлений Эрдогана, а также от присоединения других стран к «Крымской платформе», статус полуострова останется неизменным.