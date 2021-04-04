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Эксперты китайского издания Sohu выразили удивление «странной» реакции Соединенных Штатов на полеты российских боевых самолетов у самых границ Аляски.

Речь идет о маневрах РФ, которые проходили несколько дней назад. Тогда бомбардировщики Ту-160 и противолодочные Ту-142 наделали шуму в Европе, вынудив подниматься в воздух на перехват истребители Великобритании, Турции и других стран.

Два противолодочных самолета появились и возле Аляски. Войска противовоздушной обороны США, по словам китайских экспертов, обнаружили их и даже взялись сопровождать, однако истребители на перехват не вылетали. Это довольно необычное явление, так как Вашингтон обычно гораздо жестче реагирует на приближение к границам страны.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», предполагают, что на этот раз Вашингтон счел, что никакой опасности нет. Либо заранее знал, что противолодочные самолеты появятся у рубежей США.

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