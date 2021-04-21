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США и НАТО устраивают провокации у российских границ, а также вооружают Украину и другие страны, толкая их к подобным же провокационным действиям. Они полностью уверены, что делают все правильно, однако почему-то возмущаются, если Россия ради собственной безопасности подтягивает к своим рубежам войска, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации также заявляют, что Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами либо не осознает, насколько опасны его действия, либо не хочет делать этого. Он забывает, что помимо многотысячной армии, которую Россия уже выдвинула на свои границы, у нее имеется еще огромный арсенал межконтинентальных баллистических ракет.

В послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что РФ отныне будет жестко отвечать на любые недружественные действия США и других стран. Аналитики Sohu полностью уверены в том, что президент России не шутил. Москва вполне может «отрезвить» разошедшийся альянс, используя МБР.

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