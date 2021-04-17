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Дроны-камикадзе «Ланцет» уже пару лет задействуются Россией на территории Сирии. Применение этого барражирующего снаряда попало на видео, которое опубликовали на сервисе YouTube.

На записи хорошо видно, как посредством дрона наносится удар по позиции пулеметчика боевиков. Стрелок даже успел услышать звук приближающегося беспилотника и попытался в последний момент убежать, но было уже поздно. Кроме того, на видео показан момент уничтожения военного автомобиля террористов.

Главный инженер компании Zala Aero Group, которая входит в концерн «Калашников», Александр Захаров рассказал, что скорость барражирующего снаряда, наносящего удар по цели, достигает 300 километров в час. Поэтому скрыться от него невозможно.

Главной особенностью российского дрона эксперты называют двойное X-образное оперение. Благодаря этому беспилотник становится более устойчивым при пикировании на цель, а также выполняет сложные маневры, если в них возникает необходимость.

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