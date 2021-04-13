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Обновленный внедорожник Porsche Cayenne может появиться на рынке уже в 2021 году. Но в ожидании его выхода инсайдеры делают все возможное, чтобы получить как можно больше информации об этом авто.

Так, в Сети появились фотографии, сделанные фотошпионами внутри салона. На них можно увидеть обновленную цифровую приборную панель, систему климат-контроля, которая прошла глубокую модернизацию, новый большой экран информационно развлекательной системы.

Также инсайдеры сфотографировали внедорожник снаружи. Но они сами утверждают, что внешний облик практически не изменился. Единственное, что отличает обновленную модель от старой – это суженные фары.

Не изменились и характеристики двигателей Porsche Cayenne. Базовая модель получит 335-сильный двигатель V6 с турбонаддувом и объемом в 3.0 литра. Модификацию S оснастят мотором с мощностью 434 лошадиные силы, а Cayenne GTS – 453-сильным мотором. Турбонаддув присутствует на всех версиях.

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