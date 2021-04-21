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Выход на экраны продолжения «Соника в кино» запланирован на апрель следующего года. Но для того чтобы зрители не скучали в ожидании, создатели опубликовали в Сети новые фото со съемок этого фильма.

На снимках можно увидеть модели любимых персонажей – самого Соника, а также Тейлза и Наклза.

Сайт «Игромания», который сообщил о появлении в Сети фотографий, поведал также о том, что модели применяются в роли вспомогательной картинки. После их разработки графические дизайнеры вводят персонажей в фильм с применением CGI.

Напомним, что первый фильм «Соник в кино» собрал 300 миллионов долларов. Первоначальное изображение главного героя подверглось волне критики со стороны зрителей, но создатели сумели исправить ситуацию. Они прислушались к рекомендациям и сменили дизайн персонажа.

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