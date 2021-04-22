Компания «Warner Bros.Россия» в социальной сети «ВКонтакте» анонсировала показ в России показ трилогии «Властелин колец» в формате 4K, однако на самом деле продемонстрировала старую версию, прошедшую оцифровку, сообщает портал DTF.

В официальном сообществе кинотеатра «Киносфера IMAX» подтвердили эту информацию.

«Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате 2D IMAX. Именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией. Мы ожидаем официальный ответ от кинопрокатной компании и передали им все отзывы наших гостей», – сообщили его представители в ответ на претензии зрителей.

Напомним, что показ кинотрилогии начался 15 апреля. Однако зрители, которые уже посетили кинотеатры, заявили, что это точно не 4K-версия, которую обещали ранее.

Напомним, что уже завершены съемки сериала «Властелин колец». Компания Amazon Studios заявила, что это самый дорогой многосерийный фильм во всей истории кино. Достаточно сказать, что только первый его сезон обошелся почти в 470 миллионов долларов.