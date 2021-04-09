На линии разграничения в Донбассе побывала американская военная делегация, которую возглавили полковник Бриттани Стюарт и военный атташе Соединенных Штатов на Украине. Информацию об этом озвучила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Военнослужащие ВС Соединенных Штатов посетили несколько украинских подразделений и пообщались с солдатами, которые несут службу в Донбассе. Также делегация получила подробную информацию о текущей ситуации на линии разграничения от замкомандующего ООС Эдуарда Москалева.

Представители делегации заявили, что американские власти обеспокоены обострением ситуации на Донбассе, а также переброской российских войск к границам Украины. Они сообщили, что США намерены и дальше поддерживать независимость страны и ее территориальную целостность.

Напомним, что вчера на линии разграничения побывал и президент Украины Владимир Зеленский, который, по его словам, прибыл для поднятия боевого духа украинских военнослужащих.