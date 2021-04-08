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Представители Мингосуправления Подмосковья сообщили, что на основе регионального сайта Госуслуг заработал новый сервис, позволяющий искать исчезнувших людей среди пациентов местных медучреждений.

Воспользоваться новой цифровой системой можно на портале Госуслуг Московской области, посетив раздел «Здравоохранение». Чтобы найти пропавшего человека, нужно указать в соответствующих сроках его фамилию, имя и отчество, а также уникальные приметы, возраст, форму тела и рост. Необходимо обязательно написать дату пропажи.

Отмечается, что в настоящее время поиск людей осуществляется среди 26 000 пациентов, поступивших в областные больницы в экстренном режиме. Указывается, что база данных постоянно обновляется. В случае обнаружения человека нужно лично обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону, который будет указан в карточке больного.

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