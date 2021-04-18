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Россия вынудила Соединенные Штаты и ее верного вассала Украину отказаться от идеи полномасштабного наступления на Донбассе, уверен норвежский политический обозреватель Пол Стейган. На собственном сайте Steigan он подробно поясняет свою позицию.

НАТО устами генсека Йенса Столтенберга заявил о всемерной поддержке Украины. Впрочем, Киев так восхвалял свои Вооруженные силы, что могло показаться, что им и вовсе не нужна никакая поддержка. Хотя на самом деле все обстоит совсем не так.

В феврале Украина начала стягивать к линии разграничения силы и увеличивать обстрелы территорий самопровозглашенных республик. На что Россия сразу заявила, что в случае нападения на ДНР и ЛНР она будет поддерживать самопровозглашенные республики.

После этого РФ начала учения для оценки результатов зимнего периода обучения и этого оказалось достаточно для успокоения военных амбиций Киева. После того, как президенту России Владимиру Путину позвонил Джо Байден, украинская риторика резко изменилась. Так, глава государства Владимир Зеленский начал говорить о мирном урегулировании конфликта, а командующий ВС даже заявил, не стоит раздувать слухи о войне и собирать добровольческие батальоны.

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